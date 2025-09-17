Una mujer se llevó a su hija de San Rafael a Neuquén y el padre denunció el paradero

La madre se llevó sin permiso a la pequeña, quien vivía en San Rafael a cargo de su padre. Ante eso, el progenitor denunció el paradero.

La niña fue llevada por su madre de San Rafael a Neuquén sin permiso de su padre.

En San Rafael, una disputa parental llevó a que se investigue la desaparición de una niña de 5 años. Pese a no estar a cargo de la tenencia de la menor, su madre la fue a buscar y se la llevó a Neuquén, provincia donde ella trabaja. A raíz de esto, el padre de la pequeña, radicó la denuncia por pedido de paradero.

De acuerdo con información judicial, la niña fue vista por última vez este martes a las 16.30, cuando salió de la escuela a la que asiste, ubicada en el distrito de Villa 25 de Mayo.

Aparentemente, su madre la retiró y luego viajó junto a ella hacia la vecina provincia del Sur argentino, a pesar de no contar con el permiso correspondiente, señalaron las fuentes consultadas.

Frente a esa situación, agregaron, el padre decidió denunciar la desaparición de la criatura y se inició una investigación a cargo del fiscal de San Rafael Javier Giaroli.

Disputa por la tenencia de una hija Con respecto a eso, detectives policiales y judiciales se encontraban mediando la situación entre las dos partes y las autoridades revelaron que la situación no representa un riesgo para la integridad física de la niña, así como también descartaron que se trate de una simple "desaparición" de una menor de edad. Al contrario, todo se inició por la disputa entre los padres.