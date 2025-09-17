Femicidio en Pilar: se filtraron escalofriantes chats que complican al detenido

El jueves pasado, la Policía de la provincia de Buenos Aires halló los restos de Solange Sanabria Ventura (25), quien estaba desaparecida desde el 1 de septiembre. Por el momento, hay dos sospechosos detenidos por el femicidio que mantiene en vilo a Pilar .

En las últimas horas, se conocieron chats que complican aún más a la pareja de la víctima, identificado como Oscar Ángel Benítez (26), quien se encuentra detenido por el femicidio de Solange.

Las conversaciones de WhatsApp entre Benítez y una amiga de la víctima revelaron el intento del acusado por encubrir el crimen. En los chats se ve que el joven de 26 años simulaba no saber lo que había ocurrido y afirmaba estar preocupado por la desaparición de Solange.

En primer lugar, Benítez indicó que no sabía nada de Solange hace semanas y se mostró sorprendido por la desaparición de la joven. Además, en los mensajes se lo ve dispuesto a ayudar en la búsqueda de Solange. “Sí, todo lo que sume y ayude, yo estoy para ayudar”, se lee en uno de los mensajes que le mandó el detenido a una de las amigas de la víctima.

En un momento, la joven le preguntó si Solange se había ido a vivir con él, a lo que Benítez respondió: “ Eso es algo que hablamos entre nosotros. Acá no podía venir a vivir”. En la conversación, se ve que Benítez intentó a toda costa desviar la investigación para salirse con la suya.

Qué reveló la autopsia

La necropsia confirmó que Solange fue asesinada a puñaladas y que luego fue descuartizada. Además, el informe preliminar reveló que el femicidio ocurrió entre cinco y siete días antes del hallazgo. En estos momentos, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Moreno.