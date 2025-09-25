Conmoción en Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres

Médicos que asistieron a una nena con hemorragia en Chaco, constataron que había dado a luz. Tras denunciar el hecho, la madre de la niña entregó al bebé.

El hospital en Castelli, Chaco, donde fue asistida la niña de 11 años con una hemorragia tras haber dado a luz.

Un grave caso de abuso sexual infantil conmueve a la localidad de Juan José Castelli, en la provincia de Chaco. Una niña de 11 años ingresó el miércoles al Hospital Bicentenario con un cuadro de hemorragia ginecológica que derivó en el hallazgo de lesiones compatibles con un parto reciente.

Durante la intervención médica, los profesionales constataron desgarros internos y restos ovulares, lo que motivó la denuncia inmediata a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2 ante la sospecha de un aborto incompleto sugestivo de abuso sexual. El fiscal Gerónimo Roggero dispuso medidas urgentes y allanamientos. En la vivienda de la menor, situada en calle Chacra 64, se procedió al secuestro de una sábana y un jean con manchas rojizas y una toallita.

Horas más tarde, la madre de la niña regresó al hospital con un bebé recién nacido, que según confirmaron fuentes judiciales era hijo de la menor. El niño había permanecido desaparecido casi 20 horas y fue encontrado en estado crítico, con hipotermia severa. Hasta este jueves permanecía internado en neonatología bajo pronóstico reservado.

La detención de los padres de la niña La Fiscalía ordenó las detenciones de la madre y el padre de la víctima, de 37 y 36 años, acusados de encubrimiento. En el domicilio se secuestraron prendas y elementos con manchas que serán peritados por el Gabinete Científico.