Un rapero mendocino terminó preso por publicar un video de abuso sexual infantil en Facebook

Un rapero mendocino conocido como el Gogue fue detenido meses atrás por una investigación de pedofilia que se desarrolló en San Rafael . El joven, identificado como Kevin Adrián Lozano , de 27 años, subió un video abuso sexual infantil en Facebook y desde Estados Unidos alertaron a la Justicia provincial. Ahora, fue condenado a una pena de prisión efectiva.

De acuerdo con fuentes judiciales, todo comenzó el 1 de enero de este año, cuando desde la multinacional Meta Platforms detectaron una actividad ilícita en una de sus plataformas. Se trataba de un grupo de Facebook llamado "Hijas, hermanas, niñas trans, etc" —que terminó siendo dado de baja—, en el cual uno de los alrededor de 200 usuarios que lo integraban publicó el video de la violación de un niño de entre 3 y 4 años.

Esa actividad que, no solo infringía las normas comunitarias de la red social, sino que también incursionaba en un delito, fue alertada al National Center for Missing and Exploited Children ( NCMEC ), una organización sin fines de lucro creada en 1984 por el Congreso estadounidense que se dedica a luchar e investigar casos de niños desaparecidos y explotados.

La ONG que se encarga de detectar casos de pedofilia en todo el mundo, desde Estados Unidos.

Posteriormente, ese informe llegó hasta el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , que se encarga de poner conocimiento a las distintas circunscripciones judiciales del país sobre las alertas de casos de pedofilia que llegan desde Estados Unidos .

Así, se estableció que el dispositivo con el cual se cometió el delito era de San Rafael, por lo que se inició un expediente a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien se encarga de investigar los casos de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (masnna) y material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (mesnna) en el Sur provincial.

La caída del rapero en San Rafael

Con la información que llegó desde el país norteamericano, sumado a los trabajos que desarrollaron los detectives mendocinos, se logró establecer que el celular desde el cual se subió el video prohibido pertenecía a Kevin Adrián Lozano, un joven oriundo de la localidad de Cuadro Nacional y que se mostraba muy activo en las redes sociales, donde solía subir sus canciones de rap bajo el seudónimo de Gogue.

A partir de las pruebas recolectadas, se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado y los policías sanrafaelinos secuestraron un celular Samsung, el cual fue utilizado para cargar el material de abuso sexual infantil en la mencionada red social.

Asimismo, el teléfono del sospechoso fue sometido a un exhaustivo peritaje y se descubrió que tenía en su poder otros cuatro videos de masnna, lo que complicó aún más su situación en la causa liderada por Giaroli.

image El Gogue, años atrás, cuando se mostraba más activo en el ambiente del rap mendocino. MDZ.

Pese a que fue imputado por el delito de distribución de material de abuso o explotación sexual de menores, quedó en libertad mientras avanzaba el proceso en su contra. Así, el viernes Lozano debía enfrentar una audiencia preliminar al juicio oral, pero las partes terminaron acordando definir el caso mediante un juicio abreviado final.

De esa forma, el juez Jorge Yapur homologó el pacto entre la fiscalía y la defensa y escuchó la confesión por parte del imputado. Acto seguido, lo sentenció a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por lo que al finalizar la audiencia fue esposado y trasladado a un penal provincial, donde ya se encontraba cumpliendo el castigo impuesto, revelaron las fuentes judiciales consultadas.