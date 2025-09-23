Crimen de Diego Fernández: Cristian Graf realizó un nuevo pedido y apuntó fuertemente contra el fiscal

El lunes, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años cuyos restos fueron hallados en una vivienda lindera a la casa donde había residido el célebre músico Gustavo Cerati, en Coghlan , recibió un fuerte revés.

El fiscal insistió en que luego del hallazgo de los restos óseos del menor, el sospechoso “llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”.

Tras la solicitud de López Perrando, Graf pidió que la causa sea archivada y acusó de persecución al titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61.

Según informó Infobae, fueron sus abogados defensores, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, quienes argumentaron que la acusación carece de sustento probatorio y denunciaron una conducta de “animosidad y hostigamiento”. Por lo tanto, aseguraron que la citación a Graf responde únicamente a una actitud persecutoria y no a la existencia de pruebas concretas.

Por último, los letrados pidieron que el juzgado retome la dirección de la investigación, apartando al fiscal por supuesta falta de objetividad.