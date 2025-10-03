Un ladrón fue detenido y otro escapó disparando contra policías tras el asalto a un chofer de Maxim

Efectivos sorprendieron in fraganti a los ladrones. El sospechoso armado se dio a la fuga hacia una villa y su cómplice fue detenido.

Brandon Álvarez, el ladrón que fue detenido tras el asalto en Las Heras.

Un nuevo asalto a un chofer de Maxim se registró la madrugada de este viernes en Las Heras. Los autores fueron sorprendidos in fraganti y uno de ellos escapó disparando contra los policías. En tanto, el otro ladrón fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El caso tuvo lugar pasada la 1 cuando efectivos realizaban tareas de patrullaje por las calles del departamento y detectaron un Fiat Cronos blanco en situación sospechosa en el cruce de San Martín y Maza.

Ante eso, los uniformados realizaron un seguimiento y luego hicieron toques de sirena a la altura de la intersección de calle Lamadrid y callejón Moyano. En ese momento, un sujeto descendió por el lado del acompañante, desenfundó un arma de fuego y disparó contra el personal policial. Acto seguido, se dio a la fuga a pie hacia el asentamiento Todos Unidos, de acuerdo con la información.

El relato de la víctima y el ladrón detenido En tanto, luego de ese momento de tensión, los funcionarios entrevistaron al conductor del rodado, quien explicó que es chofer de la citada aplicación de viajes. Además, agregó que estaba sufriendo un asalto y que el cómplice del sujeto que se dio a la fuga seguía en el asiento trasero.

WhatsApp Image 2025-10-03 at 10.52.29 El Fiat Cronos de la víctima tras los peritajes que practicó la Policía Científica. Gentileza.