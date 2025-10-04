Allanaron una empresa en Mendoza por presunta trata laboral y hallaron indicios de irregularidades

Se detectaron indicios de explotación laboral y se labraron actas de infracción que ya están en manos de la Justicia.

La inspección estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos junto a organismos laborales nacionales.

En Mendoza, un operativo conjunto derivó en el allanamiento de una empresa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La intervención tuvo lugar en la localidad de Colonia Bombal, departamento de Maipú, dentro de un establecimiento agrícola dedicado al transporte y lavado de zanahorias, lechuga, zapallo y ajo.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, quienes actuaron en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el RENATRE Mendoza. La inspección se llevó a cabo este jueves sobre un inmueble ubicado en la Ruta Nacional N° 20, en cumplimiento de una orden judicial.

Indicios de explotación laboral El objetivo de la diligencia fue fiscalizar las condiciones de los trabajadores presentes en el lugar y revisar la documentación laboral correspondiente. Durante la inspección se labraron diversas actas: de constatación de indicios de explotación laboral, de inspección y de obstrucción del trabajo.