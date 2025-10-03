Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos de Mendoza durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de octubre, continuando con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia en distintos momentos del fin de semana. Se trata de Tunuyán, Guaymallén, Luján de Cuyo y San Carlos.
Corte de luz programado para este sábado 4/10
Tunuyán
- Entre calles República del Uruguay, Carlos Pellegrini, San Martín Este e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 5/10
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Lillo. En calles Pujol, Mariani y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00hs.
Luján
- En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En la Facultad de Ciencias Agrarias; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15hs.
- En la intersección de calle Brandsen y Ruta Provincial N°84. En el Parque Industrial; Perdriel. De 9.00 a 11.00hs.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40. En el barrio Paso de las Carretas; Pareditas. De 11.00 a 15.00hs.