Mendoza tendrá un sábado otoñal: el pronóstico para el primer día del fin de semana largo

Mendoza arranca el fin de semana largo con condiciones meteorológicas estables y un ambiente típicamente otoñal en todo el territorio provincial. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas ideales para el descanso y las actividades al aire libre, marcadas por la ausencia de precipitaciones.

Para este sábado 23 de mayo, se prevé un cielo con poca nubosidad y escaso cambio de los registros térmicos. La presencia de vientos leves provenientes del noreste colaborará para mantener la estabilidad en el llano, con una temperatura mínima que se ubicó en los 4° y una máxima estimada que alcanzará los 13° en horas de la tarde.

Por su parte, en la zona de alta montaña se espera un cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, aunque por el momento las condiciones de transitabilidad en los pasos fronterizos se mantienen sin alertas por temporales.

Cómo sigue el pronóstico el domingo y el feriado del lunes

El domingo continuará con cielo despejado a parcialmente claro, una mínima de 4° y una máxima que trepará hasta los 16° hacia la tarde, transformándose en el día más agradable del fin de semana para paseos urbanos.

Finalmente, el feriado del lunes 25 de mayo mantendrá la misma tendencia de buen tiempo con una jornada soleada y vientos calmos. Para ese día festivo, el SMN registra una mínima de 5° y una máxima que rozará los 17°, garantizando un cierre del receso ideal antes del reinicio de las actividades laborales y escolares el próximo martes.