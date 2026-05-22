Mendoza tendrá un viernes frío al amanecer, pero con una leve suba de la temperatura

La mínima será de apenas 3° en Mendoza este viernes, aunque con el correr de las horas el termómetro mostrará una mejora leve.

Mendoza arrancará el viernes con una mañana muy fría y una mínima de 3°.

Mendoza tendrá este viernes una mañana muy fría, con cielo despejado y una temperatura baja desde temprano. El arranque del día volverá a estar marcado por el aire frío, aunque durante la tarde se espera una aumento en la temperatura.

Según el pronóstico, La máxima será de 16° y la mínima de 3°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, y con tiempo ideal para aquellos que deseen aprovechar el fin de semana largo y cruzar a Chile.

image El pronóstico para este fin de semana en Mendoza