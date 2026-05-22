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Mendoza tendrá un viernes frío al amanecer, pero con una leve suba de la temperatura

La mínima será de apenas 3° en Mendoza este viernes, aunque con el correr de las horas el termómetro mostrará una mejora leve.

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Mendoza arrancará el viernes con una mañana muy fría y una mínima de 3°.

Mendoza arrancará el viernes con una mañana muy fría y una mínima de 3°.

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Mendoza tendrá este viernes una mañana muy fría, con cielo despejado y una temperatura baja desde temprano. El arranque del día volverá a estar marcado por el aire frío, aunque durante la tarde se espera una aumento en la temperatura.

Según el pronóstico, La máxima será de 16° y la mínima de 3°, con vientos leves del noreste durante buena parte de la jornada. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, y con tiempo ideal para aquellos que deseen aprovechar el fin de semana largo y cruzar a Chile.

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El pron&oacute;stico para este fin de semana en Mendoza

El pronóstico para este fin de semana en Mendoza

En el adelanto para el fin de semana, el sábado seguirá una línea parecida, con poca nubosidad, poco cambio de la temperatura y una máxima de 17°, con mínima de 5°. Para el domingo, en tanto, se espera nubosidad variable, una máxima de 16° y una mínima de 6°, además de precipitaciones en cordillera.

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