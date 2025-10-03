Continúa el alerta por viento Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado. El domingo baja drásticamente la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 4 de octubre por viento Zonda en distintas zonas de Mendoza. Además, la temperatura superaría los 30ºC, condiciones similares a las de este viernes.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento Zonda en el Gran Mendoza, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y Malargüe. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, indicaron.

El tiempo para este sábado en Mendoza Viento: Zonda desde 03:40 en cordillera Sur. A partir de las 09:00-10:00 hs. se intensifica en Malargüe y Sur del Valle de Uco (35 km/h). Al mediodía alcanza Valle de Uspallata y Norte del Gran Mendoza. Máxima intensidad a las 15:00 en Malargüe (60 km/h), afectando posiblemente San Rafael y Valle de Uco. Viento sur suave a moderado desde las 12:00. en zona Sur, alcanzando zona Norte y Este hacia las 16:00. Intensificación desde las 22:00 con velocidades de 50 km/h, especialmente en zona Norte y Este y Gran Mendoza.

cielo despejado en el llano. Alta Montaña: nubosidad en zona Sur y Central. A partir de las 17:00., mal tiempo con nevadas moderadas en sector Sur.

Pronóstico para los próximos días Para este sábado, se anuncia que estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y algunos sectores del llano, incluido el Gran Mendoza. También se anticipan nevadas en cordillera. La mínima será de 15ºC y la máxima de 33ºC.