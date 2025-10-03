"Economía en crisis": Emir Félix y Marisa Uceda participaron de una conferencia junto a Hernán Letcher

El economista encabezó una conferencia en la que se abordaron los principales desafíos económicos que atraviesa el país y su impacto en la provincia.

El encuentro reunió a empresarios, referentes y legisladores para debatir sobre la coyuntura económica actual.

En la Ciudad de Mendoza se realizó una conferencia titulada “Economía en crisis: coyuntura y desafíos en la Argentina electoral”, organizada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La actividad tuvo como expositor principal a su director, el economista Hernán Letcher, y contó con la presencia de los candidatos a diputados nacionales por el Frente Justicialista Mendoza, Emir Félix y Marisa Uceda. También participaron la senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado nacional Martín Aveiro.

Durante su exposición, Letcher analizó el escenario económico actual, centrándose en la pérdida de puestos de trabajo y la caída en diversos sectores de la industria nacional. Además, advirtió sobre la dependencia de medidas externas y los desafíos que enfrenta el país en materia de empleo. “Vamos hacia una economía donde los sectores que más crecen no generan empleo de calidad”, señaló.

Coyuntura económica: análisis en Mendoza con la presencia de Hernán Letcher.

El economista también remarcó que las elecciones no modifican de fondo la situación económica y cuestionó la sostenibilidad del actual modelo productivo.

Mirada local: efectos en Mendoza En el marco del encuentro, Emir Félix subrayó la preocupación por el impacto que la coyuntura nacional tiene en Mendoza, especialmente en el sector productivo. “La situación que nos transmiten los empresarios en cada reunión es crítica”, expresó el candidato.