Otro golpe al candidato: filtraron un video de José Luis Espert en la pileta de Fred Machado

En medio del escándalo por el presunto vínculo de José Luis Espert con el narcotráfico , salió a la luz un video del diputado de La Libertad Avanza con Fred Machado , el empresario acusado de narcotraficante. El archivo fue filmado en el 2018.

Horas después de que el libertario publicara un video donde negó haber recibido financiamiento de Machado en la campaña del 2019, el periodista Eduardo Feinmann mostró en A24 un video de Espert con Machado.

José Luis Espert apuntado por su vínculo con el presunto narco Fred Machado.

Pese a que el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza negó tener vínculos con el empresario, el periodista marcó que el archivo fue grabado en la casa de Viedma de Machado, en medio de un viaje para la presentación del libro de Espert.

“Estamos esperando que suba la tasa el presidente del Central”, se escuchó decir por parte de Machado entre risas, con la imagen del legislador libertario acostado al borde de la pileta.

Se filtró un video de Espert en la pileta de Machado.

Luego, Espert acotó: “Preocupado por el congelamiento de precios de Macri”, acotó Espert sumándose a las carcajadas del empresario, que se encuentra detenido.

Dichas declaraciones dan cuenta de que el video fue filmado durante el gobierno de Mauricio Macri, es decir que tenían vínculo cercano desde antes de la campaña del 2019, contrario al argumento de Espert.