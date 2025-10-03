Escándalo: denuncian que el BCRA cambió las reglas para que Espert ganara el premio "Raúl Prebisch"

En medio del escándalo por sus presuntos vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico, un nuevo manto de sospecha recae sobre el diputado. Ahora, cuestionan la legitimidad del Premio de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”, organizado por el Banco Central, con el que el libertario fue galardonado.

La distinción quedó envuelta en una fuerte polémica por un presunto cambio de reglas a medida para beneficiarlo. Según denunciaron, el reglamento original del certamen no le permitía participar, pero fue modificado justo a tiempo para abrirle la puerta.

La denuncia la hizo pública el historiador Fabio Wasserman, quien lanzó en sus redes sociales: “Todo lo de Espert es trucho”. Según reveló, las bases originales del concurso solo habilitaban tesis doctorales defendidas entre 2021 y 2024, regla que dejaba afuera al libertario por haber presentado su investigación en 2020.

Sin embargo, un mes antes del cierre, el directorio del BCRA estiró los plazos hasta el 2018. Así, habilitó que Espert pudiera competir y finalmente terminara quedándose con el premio mayor, valuado en 4 millones de pesos.

El argumento del BCRA para cambiar las reglas

El argumento oficial para ese cambio fue que “había pocos inscriptos”, explicación que no generó polémica en sí misma, sinó el modo en que fue comunicada. Es que el aviso no se difundió públicamente, sino que se envió por correo electrónico a un listado reducido de apenas veinte universidades.

En paralelo, otro factor elevó las sospechas: cinco días antes del vencimiento del plazo, el BCRA volvió a difundir las bases originales que dejaban a Espert afuera. Sin embargo, desde la entidad reconocieron el error y dijeron que se trató de un “desajuste en la comunicación interna”.

La defensa de José Luis Espert

Por su parte, Espert se defendió argumentando que se inscribió según los requisitos que vio publicados en la página oficial del BCRA. "El 27 de septiembre, tres días antes de que se cierre la inscripción, mi asistente cargó los formularios", aclaró a LA NACIÓN.