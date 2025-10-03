Lo fueron a detener por venta de drogas y descubrieron que tenía un auto robado

El acusado por venta de drogas fue detenido por la Gendarmería Nacional. Otros dos sospechosos quedaron en libertad, pero supeditados al proceso judicial.

Personal de la Gendarmería durante el allanamiento en la causa por venta de drogas.

Un hombre sospechado por venta de drogas fue detenido este viernes en Mendoza. Al sujeto le secuestraron marihuana, cocaína y dinero en efectivo. Además, descubrieron que tenía un auto robado. Así, quedó tras las rejas a disposición de la Justicia.

La medida fue desarrollada por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza" de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en el marco de una investigación por presunta actividad de narcomenudeo, en infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

Durante el operativo, los gendarmes decomisaron 6,7 gramos de marihuana, 8,3 gramos de cocaína acondicionados en envoltorios, celulares, más de 119 mil pesos, divisas extranjeras y el vehículo con pedido de secuestro activo.

En la causa intervino el Juzgado Federal de Garantías Nº 1, junto a la Unidad Fiscal de Mendoza y el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos. Las autoridades ordenaron la detención del principal sospechoso, mientras que otros dos individuos quedaron en libertad, pero supeditadas al proceso judicial.

Las imágenes del operativo por venta de drogas Mendoza allanamientos narcotráfico (9)