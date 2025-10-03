Un confeso femicida pidió la detención domiciliaria y se la negaron: seguirá preso

Luego de cumplirse un mes desde que Sandra Norma Sánchez (57) fue víctima del octavo femicidio perpetrado este año en Mendoza, la Justicia le dictó la prisión preventiva a su exesposo, Enzo Manuel Valdovino (57), confeso autor del crimen ocurrido en Guaymallén . Además, el acusado buscó la detención domiciliaria , pero se la negaron.

La audiencia se desarrolló a partir de las 8.30 en la Sala 3D del Polo Judicial Penal , donde la ayudante fiscal de Homicidios Paola Henríquez presentó ante la jueza José María Cerdera las pruebas recolectadas en la investigación que lidera la fiscal Claudia Ríos , quien solicitó el dictado de la medida cautelar para el detenido.

Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Mariana Dupetit , pidió que su representado cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria. No obstante, la magistrada rechazó esa posibilidad y ordenó que Valdovino continúe tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.

De esa manera, acorralado por las pruebas, Valdovino dio su primer paso hacia el juicio oral en la causa en la que está imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

El femicidio de Sánchez se perpetró la tarde del martes 2 de septiembre, alrededor de las 15.30, en su domicilio de calle Rópolo al 6500, en el distrito guaymallino de Buena Nueva .

Hasta ese lugar llegó Valdovino, con quien atravesaba un complicado proceso de separación. El hombre fue llevado por un amigo, ya que tenía planeado llevarse algunas pertenencias de la vivienda que antes compartía con la mujer.

Sin embargo, una vez dentro de la casa, comenzó una discusión con Sánchez y luego tomó un cuchillo y le propinó una puñalada en el pecho. Acto seguido, la mujer se dirigió hacia la vereda de la propiedad con sus últimas fuerzas y se desplomó en plena vía pública.

Femicidio Guaymallen (3) El cuerpo de la víctima tendido en la vereda y el dolor de los familiares. Marcos Garcia / MDZ

Hasta el lugar se acercaron vecinos que intentaron asistir a Sánchez, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Testigos señalaron que, mientras la víctima agonizaba, Valdovino dijo: "Ya está, ya no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, confesando el crimen de manera inesperada.

El hombre nunca intentó escapar de la escena y se quedó hasta la llegada de los primeros policías, quienes lo detuvieron de forma inmediata ante las manifestaciones de los vecinos sobre lo ocurrido.