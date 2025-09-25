El filoso posteo de Estefi Berardi tras el triple crimen de Florencio Varela que generó gran polémica en redes

Muchas famosas se expresaron en plataformas digitales tras el femicidio, pero la tajante publicación de la comunicadora causó revuelo entre los internautas.

La expanelista de LAM no dudó en exponer su pensamiento en su cuenta de X. Foto: Imagen de América TV

Tras el escalofriante triple crimen de Florencio Varela muchas famosas no tardaron en expresarse en redes sociales, el posteo de Estefi Berardi generó gran polémica. Su intervención en redes sociales generó un debate paralelo a la movilización ciudadana del miércoles en la Plaza Flores, donde se reclamaba justicia por el asesinato de las tres jóvenes. Así, el pedido de esclarecimiento y la polémica pública coexistieron como dos facetas de la misma conmoción social.

La tajante publicación de la comunicadora expresaba: “Único país que encuentra los celulares de Pampita antes que las 3 pibas asesinadas”.

Tras este posteo muchos internautas salieron al cruce exponiendo su pensamiento respecto al comentario de Berardi, que expuso un paralelismo entre el polémico robo que sufrió Pampita y el triple femicidio de Florencio Varela.

La publicación de Estefi Berardi tras el triple femicidio de Florencio Varela Berardi post Estefi Berardi se expresó tras el escalofriante triple femicidio. Foto: X @estefiberardi

Uno de los comentarios que recibió la publicación de Berardi expresaba: “Sabes que pasa Estefi que además de que pampita es famosa vive en capital y la gente que vive en capital no sabe que tiene un gran privilegio comparada a la gente de provincia. En provincia es normal que te entren a tu casa y nunca te resuelvan el caso, nos pasó en mi familia”, esto es lo que escribió la usuaria @maggieglitterrr.