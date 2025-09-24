Seguirá preso el joven acusado de matar en Las Heras para vengarse de un robo

El caso por el asesinato de Giovanni Levi Anzorena, apuñalado en agosto de este año en Las Heras tiene a Iván Matías Maidana como el único acusado del caso. Este miércoles la jueza María Cristina Pietrasanta le dictó la prisión preventiva , a raíz de las pruebas que presentó la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , a cargo del expediente.

Maidana, conocido como el "sushiman" porque trabajaba para un restorán especializado en esa comida japonesa, se encuentra imputado por homicidio simple, delito que supone una pena de 8 a 25 años de cárcel. De acuerdo con fuentes judiciales, el joven no contaba con antecedentes penales.

Anzorena, de 19 años, fue apuñalado el 2 de agosto de este año en el cruce de las calles 9 de julio y Avellaneda -a una cuadra de la plaza departamental de Las Heras- con un cuchillo de 22 centímetros. El arma asesina fue secuestrada por la policía momentos después del hecho, mientras el imputado, de 26 años, huía de la escena a pie.

El hecho se dio a conocer a través de un llamado a la línea de emergencias 911 . Un móvil policial que circulaba por la zona acudió al lugar del hecho y constató la presencia de la víctima tendida en el suelo y con una herida de arma blanca en su espalda.

Testigos del crimen advirtieron que el agresor salió corriendo luego de apuñalar al joven. Los efectivos policiales lograron detenerlo a los pocos metros, cuando aún tenía en su poder el arma blanca y contaba con manchas de sangre en su ropa.

Asesinado por robar un celular

Poco después de que se efectuara la detención de Maidana, una mujer de 27 años, que aseguró ser su novia, relató que el conflicto comenzó cuando el fallecido le robó su teléfono celular en la Sexta sección de Ciudad de Mendoza el día antes del homicidio.

Tras este delito, la mujer contó que se encontró con el joven en la calle un día después de sufrir el robo y le avisó a su pareja. Al escuchar esto, el imputado tomó la decisión de buscar a Anzorena para vengarse de lo ocurrido.

Así, el Sushiman lo encontró en el lugar mencionado y, en ese momento, comenzó una riña. Tras insultos y una breve persecución con cuchillo en mano, el conflicto terminó con la herida letal de arma blanca en plena vía pública.