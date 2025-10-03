Intentó salvar a su perro y cayeron juntos a un pozo en Puerto Iguazú

El hecho ocurrió en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Policía, bomberos y vecinos unieron esfuerzos para salvarlos. Ambos resultaron ilesos.

En Puerto Iguazú, un joven de 25 años y su perro cayeron a un pozo de más de 15 metros de profundidad.

Un episodio cargado de tensión se vivió este viernes en la zona de monte en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, cuando un joven de 25 años y su perro cayeron a un pozo de más de 15 metros de profundidad. La rápida acción de los equipos de emergencia permitió que ambos fueran rescatados sin heridas de gravedad.

Según las primeras informaciones, el muchacho se encontraba cumpliendo tareas de sereno en el predio cuando escuchó los ladridos desesperados de su mascota, que había caído al vacío. Al intentar improvisar un rescate con cables, el joven perdió estabilidad y terminó atrapado junto al animal en el fondo del pozo.

Rescate en Puerto Iguazú En minutos llegaron efectivos de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional V, Bomberos Voluntarios de Iguazú y el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERSI).

El operativo, que demandó el uso de técnicas de rescate urbano y agreste, se desarrolló en condiciones complicadas debido al monte nativo y la humedad del terreno. Finalmente, tanto el perro como su dueño fueron extraídos de manera exitosa, uno después del otro.