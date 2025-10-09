Quién es "Pino", el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta

El hombre de 55 años se negó a declarar ante la fiscal y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

En las últimas horas, se conoció la identidad del único detenido por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada muerta dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad, en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos.

Quién es el único detenido por el crimen de Mendieta Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, un trabajador agropecuario de 55 años que vive en la ciudad entrerriana de Gobernador Mansilla. El domingo pasado, “Pino” fue detenido durante un allanamiento en su casa de Córdoba 390. Según trascendió, el acusado fue la última persona que se contactó con la víctima.

Durante el procedimiento, Brondino respondió a los efectivos con varios disparos e intentó suicidarse con una escopeta, pero fue reducido y detenido por la Policía. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron tres carabinas, las cuales serán peritadas para determinar si algunas de ellas fue utilizada para asesinar a Mendieta.

Pino, el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta Gustavo “Pino” Brondino. NA El martes, la Justicia dispuso el peritaje de una camioneta blanca vinculada al detenido. El test de luminol arrojó resultados positivos para rastros de sangre. También se encontraron pelos en el interior del vehículo, que están siendo analizados por la División Científica.