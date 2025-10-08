Paso a Chile: cuál es el pronóstico para este fin de semana largo

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. ¿Qué pasará el fin de semana?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este miércoles se espera buen tiempo en cordillera, con las siguientes temperaturas:

Uspallata: 1°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10° Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la estabilidad en alta montaña se mantendría hasta el viernes en la noche (feriado nacional), cuando se espera que desmejoren las condiciones.

En tanto, para el sábado anticipan nevadas en cordillera, mientras que el domingo mejorarían las condiciones climáticas en cordillera.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.