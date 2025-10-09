Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana largo?

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este jueves un jornada con poca nubosidad en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7° Para el viernes, en el inicio del fin de semana largo, anticiparon que las condiciones meteorológicas desmejorarán en horas de la noche. En tanto, durante el sábado de prevén nevadas en alta montaña.

Según el pronóstico, la estabilidad regresaría el día domingo, con una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.