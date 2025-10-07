Paso a Chile habilitado: la temperatura en alta montaña

El paso a Chile permanece habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este martes una jornada con poca nubosidad y estabilidad en alta montaña. Las temperaturas a primera hora de la mañana son las siguientes:

Uspallata: - 2°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10°

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: