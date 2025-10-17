Enojo por cortes de agua imprevistos en algunas zonas del Gran Mendoza

Aguas Mendocinas informó este viernes una serie de cortes de agua imprevistos que afectan a distintos puntos del Gran Mendoza y la zona Este.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir de de las 18 en algunas zonas y a partir de las 20 en otras.

Aguas Mendocinas informó este viernes una serie de cortes de agua imprevistos que afectan a distintos puntos del Gran Mendoza y la zona Este. Según el comunicado oficial, los trabajos de emergencia comenzaron durante la mañana y continuarán hasta la noche. La empresa pidió a los usuarios hacer un uso responsable del recurso mientras se normaliza el servicio.

En la Ciudad de Mendoza, el corte de agua se extiende desde calle Boulogne Sur Mer hasta Costanera y desde Emilio Civit hasta Zanjón de los Ciruelos. En esa área céntrica, el servicio permanecerá interrumpido entre las 15:00 y las 20:00. Los operarios de Aysam trabajan para resolver el inconveniente y restablecer el suministro lo antes posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/1979249080300671446&partner=&hide_thread=false Atención #CorteDeAguaPotable IMPREVISTO en #Ciudad pic.twitter.com/cZXJwP5as0 — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) October 17, 2025 En Guaymallén, el inconveniente afecta al barrio Solar del Trébol, en el sector comprendido entre Pichincha y Barcelona, y entre Bandera de los Andes y Solari. El corte de agua comenzó a las 15:00 y se espera que finalice alrededor de las 18:00. Vecinos de la zona reportaron baja presión y falta total del servicio durante la tarde.