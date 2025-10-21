El SMN lanza un alerta amarilla por tormentas fuertes para este miércoles en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán a distintas regiones del país durante este miércoles, con fenómenos que podrían incluir intensas ráfagas, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos de tiempo.

Según el organismo, el área bajo alerta —que abarca sectores del centro y norte de la Patagonia, parte de la región pampeana, Cuyo y el centro del país— se verá afectada por tormentas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, y en algunos casos granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros , aunque en ciertos puntos podrían superarse de manera puntual.

El SMN advirtió que las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24, cuando el frente frío avance sobre el norte del país, intensificando las lluvias y tormentas.

Las provincias afectadas por el alerta amarillo por tormentas son ocho. En el norte del país, se esperan un temporal en el este salteño, en especial, en la zona de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

En Mendoza, el alerta rige en la franja este y sudeste, donde se esperan tormentas dispersas y ráfagas moderadas a fuertes. También en la zona noreste de San Luis, donde se prevén chaparrones intensos y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

En La Pampa, el sector bajo el aviso del SMN comprende el centro y norte provincial, especialmente el eje que va desde Santa Rosa hacia General Pico, con riesgo de tormentas localmente fuertes.

En Córdoba, sectores del sudeste y centro-este, incluyendo departamentos como Río Cuarto, General Roca y Marcos Juárez, también se encuentran comprendidas en el alerta. En tanto que, en Buenos Aires, comprende el área sudoeste y centro del territorio, en torno a Olavarría, Azul y Bahía Blanca, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos.

Por su parte, en el extremo noreste de Neuquén, se espera la llegada de tormentas eléctricas con ráfagas y ocasional caída de granizo. Las lluvias también serán fuertes hacia la noche en la región norte y centro-este rionegrina, incluyendo zonas de General Roca y Valle Medio. En tanto, en la zona norte y centro-oeste de Chubut, se esperan precipitaciones variables y viento intenso.