Alerta por tormentas en Mendoza: a qué hora y dónde puede caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en distintos departamentos de Mendoza.

Tormentas fuertes con posible caída de granizo afectarán a varios departamentos de Mendoza desde la noche del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas intensas que afectarán a varios departamentos de Mendoza entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Se esperan lluvias abundantes, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Las recomendaciones del SMN por las tormentas en Mendoza Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Según el organismo, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”.

mapa_alertas (13) El SMN anticipó lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en el sur y este de Mendoza. SMN El SMN detalló que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual. Las primeras zonas afectadas serán los departamentos del sur provincial —General Alvear y San Rafael—, donde las tormentas se desarrollarán después de las 20 horas. Hacia la medianoche, el fenómeno avanzará sobre el este mendocino, con impacto en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.