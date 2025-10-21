Juani Goudailliez se quedó con el Mendoza Race y ya se enfoca en el Sudamericano de Chile

Este fin de semana se corrió en la provincia la segunda edición de la Mendoza Race en los Senderos de Chacras de Coria, con el protagonismo absoluto de Juani Goudailliez, el mendocino que la rompe en el mountain bike , que se prepara para el Sudamericano de Chile y que sueña con estar en el próximo Mundial en Italia.

En la categoría Caballeros Elite, la más importante de los varones en la dispciplina XCO (Cross Country Olympic), Juani se quedó con el primer puesto y se subió a lo más alto del podio tras completar el complejo circuito en 2 horas, 20 minutos y 28 segundos.

El segundo lugar fue para Ignacio Jahan, que completó la carrera en 2 horas, 32 minutos y 7 segundos, mientras que el podio lo completó Emiliano Ceresolo, con 2 horas, 43 minutos, 39 segundos.

La carrera se desarrolló precisamente el pasado domingo por la mañana. Durante el recorrido los competidores atravesaron paisajes naturales impresionantes, incluyendo montañas, ríos y senderos. La carrera comenzó en el icónico Puesto El Manto ubicado en los Senderos de Chacras y finalizó en el mismo punto.

Juani Gudailliez venía de conquistar el Trasmontaña de Tucumán , junto al riojano Agustín Durán, en una competencia particular que se disputó en pareja. Este domingo 19 fue protagonista de la Mendoza Race y ahora se viene lo importante, el Sudamericano en Chile , que se desarrollará desde el 28 de octubre al 2 de noviembre en la localidad de Talcahuano, al sur del país trasandino.

Respecto a la carrera del domingo, Juani declaró a MDZ: "Estoy muy contento por la victoria del fin de semana. Más allá del resultado y de la posición, me quedo muy contento con las sensaciones que tuve en la carrera, que fueron muy buenas. Estoy muy contento también por el proceso que vengo haciendo con mi entrenador de cara al último objetivo del año que va a ser el Campeonato Sudamericano".

Al mismo tiempo, reveló cuáles son las expectativas para el Sudamericano de Chile, en el que representará a la Argentina, y dijo: "Las expectativas para este Campeonato Sudamericano son muy buenas, en lo personal llego muy bien. Vengo haciendo las cosas muy prolijas y a conciencia con mi entrenador. Llego muy motivado también para disfrutar y dar lo mejor. Vamos a ver si se puede defender el bronce del año pasado o mejorarlo. Estoy con muchas ganas de ya vivir este campeonato".

Hace unos días, Juani comentó a MDZ que su sueño es poder estar en el Mundial de Italia del 2026: "No tengo un lugar particular en el que sueñe correr, pero si el Mundial, que es por países, es el año que viene en Italia. Todos los años cambia la sede. Van los tres mejores del país. Depende de cada país la cantidad de cupos que tiene. Vas sumando puntos durante el año. Argentina por lo general tiene dos o tres cupos y tenés que estar ahí para poder ir".

Así fue la llegada de Juani Goudailliez en la Mendoza Race (Video elfotografo.mdz)

Así fue la llegada de Juani Goudailliez - Interior Así fue la llegada de Juani Goudailliez - Interior

Todos los ganadores de la Mendoza Race

Categoría Caballeros Elite

Juan Ignacio Goudailliez - 2:20:28

Ignacio Jahan - 2:32:07

Emiliano Ceresolo - 2:43:39

Categoría Caballeros Menores

Lautaro Olivera Richarte - 1:36:15

Matías Montesino - 1:36:21

Nacho Curia - 1:43:37

Categoría Caballeros Cadete

Nicolás Campellone - 2:11:32

Facundo Estrada - 2:13:14

Categoría Caballeros Sub 23

Bruno Ciambella - 2:34:16

Lautar Martín Profiti - 3:11:55

Simón Costa - 3:16:52

Categoría Caballeros Master A

Roberto Fernández - 3:06:26

Santiago Juri - 3:07:02

Gianfranco Zeballos - 3:11:00

Categoría Damas Master A

María Belén Paschero - 3:33:16

Categoría Caballeros Master B1

Alejandro Estevez - 2:26:47

Gustavo Ariel Rodríguez - 2:36:27

Martín Mauricio Ponce - 2:38:14

Categoría Caballeros Master B2

Mauro Trotta - 2:28:28

Daniel Consoli - 2:37:23

Diego Terraza - 2:50:46

Categoría Damas Master B2

Laura Acevedo - 4:09:44

Categoría Caballeros Master C1

Carlos Escudero - 2:35:16

José Adi - 2:39:35

Enrique Sánchez - 2:44:36

Categoría Damas Master C1

Andrea Perruzzi - 3:24:35

Mariela Garay - 3:41:18

Andrea Buzzaqui - 3:52:55

Categoría Caballeros Master C2

Gustavo Gómez - 2:53:24

Rolando Flores - 3:03:05

Alejandro Avena - 3:16:14

Categoría Damas Master C2

Josefina Bunjeil - 1:58:12

Valeria Méndez - 2:23:29

Categoría Caballeros Master D

Gabriel Leda - 1:38:18

Alfredo Farjo - 2:10:17

Walter Martínez - 2:13:12

Categoría E-Bike Caballeros

Nicolás Castillo - 1:03:26

Damián Escobar- 1:08:03

Genaro Matta - 1:13:56

Categoría Promocional Caballeros A

Rodrigo Echevarría - 1:16:53

Maxi Puga - 1:17:45

Martiniano Cabrera - 1:20:30

Categoría Promocional Caballeros C

Pablo Martini - 1:39:04

Marcelo Alejandro Martín - 1:44:04

Pablo Sebastián Gómez - 1:46:08

Categoría Promocional Damas