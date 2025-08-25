¡Lo hizo de nuevo! El espectacular descenso de Jerónimo Paez en el Red Bull Génova 2025

Jerónimo Paez no para de sorprender en el MTB mundial. El rider mendocino compartió un descenso complicadísimo en Génova y volvieron a explotar sus redes.

A esta altura, ya se puede decir que Jerónimo Paez no sólo es el mejor rider mendocino sino también uno de los mejores creadores de contenidos. Porque, más allá de todo lo que hace arriba de su bicicleta, sus redes explotan por la calidad y por el estilo único con el que comparte los descensos con sus seguidores.

Jero, a toda velocidad, por los diferentes circuitos del mundo, no sólo graba el recorrido sino también que lo va relatando y eso lo hace único. En medio de curvas, contracurvas, saltos, y una velocidad extrema, Jero va contando cada detalle de la carrera.

Este fin de semana, el mendocino compartió su experiencia en el Red Bull Génova 2025, torneo del que participan los mejores del mundo en mountain bike y en el que terminó noveno.

A fines de julio, Jero fue uno de los 32 riders invitados a correr el Red Bull Hardline 2025, en Gales. Se trata de la competencia más dura del mundo, en un deporte que ya de por sí tiene sus riesgos y que sólo algunos valientes se animan a practicar.

Ahora, fue el turno de esta reconocida competencia en Italia, en un gira que Paez está realizando por Europa, que incluyeron e incluyen varias competencias.