Juan Ignacio Goudailliez, el mendocino que la rompe en mountain bike y sueña con llegar al Mundial

Juan Ignacio Goudailliez es mendocino , tiene 25 años y es uno de los tantos deportista de elite que tiene la provincia. Juani compite en uno de los deportes top del momento, el ciclismo de montaña .

Es, junto a Jerónimo Páez, su amigo y compañero de entrenamientos , una de las sensaciones del mountain bike . Jero en el descenso y Juani en el cross country están dando de qué hablar y colocando a la provincia en los primeros planos a nivel internacional.

Juani Gudailliez viene de conquistar el Trasmontaña de Tucumán , junto al riojano Agustín Durán, en una competencia particular que se disputó en pareja. Este domingo 19 será protagonista de la Mendoza Race en los senderos de Chacras de Coria, carrera que servirá de preparación para su próximo desafío importante que es el Sudamericano en Chile , que se desarrollará del 28 de octubre al 2 de noviembre en la localidad de Talcahuano, al sur del país trasandino.

El ciclista mendocino pasó por MDZ Radio y charló con el equipo del programa Una de Más . Además de contar su historia, sus desafíos y sus próximos objetivos, nos metió en el mundo del mountain bike a través de su experiencia y reveló que su sueño es poder estar en el Mundial de Italia 2026 , que se celebrará en Val di Sole entre el 26 y el 30 de agosto de 2026, bajo la organización de la UCI (Unión Ciclista Internacional) y la Unión Ciclista de Italia.

En el comienzo de la charla, Juani contó sobre el certamen que ganó en Tucumán y explicó detalles del mismo: "El trasmontaña es un cross country , que es la modalidad. Es un circuito técnico, con dificultad en subida, en bajada. Es muy físico. Para poder correr esta carrera y disfrutarla hay que llegar muy bien físicamente. Para estar en un alto nivel en mi disciplina se requiere mucho tiempo para entrenar".

Al mismo tiempo, explicó cuándo y cómo fue el cambio del BMX al ciclismo de montaña y dijo: "Cambié a los 6 años, cuando mi papá fue a los senderos de Chacras, vio que había un grupito de niños que estaban arrancando con un profesor y me dijo: 'Juani, por qué no probás'. Ahí probé y chau BMX y empecé con la mountain bike".

Respecto al Sudamericano de Chile, en el que será uno de los ciclistas del equipo argentino, manifestó: "En Elite creo que somos tres representando a la Argentina. En el mountain bike se destacan mucho los brasileños. Son muy buenos, tienen muy buen nivel y los chilenos también".

Por otro lado, habló de la capacidad física y sobre todo mental para poder llegar a la elite en este tipo de deportes individuales y destacó: "Hay que ser muy disciplinado, con el tiempo vas agarrando experiencia también, la cabeza influye muchísimo. Hay días que no tenés ganas de entrenar y tenés que salir igual. Influye en las carreras y en los entrenamientos también. Es muy importante. El 90% de las veces se pierde, pero esas derrotas también te enseñan, y después sabés cómo sobreponerte a los errores y así después vienen las victorias".

Por último, reveló cuál es su objetivo a corto plazo, que es ni más ni menos que uno de sus sueños en el deporte: "No tengo un lugar particular en el que sueñe correr, pero si el Mundial, que es por países, es el año que viene en Italia. Todos los años cambia la sede. Van los tres mejores del país. Depende de cada país la cantidad de cupos que tiene. Vas sumando puntos durante el año. Argentina por lo general tiene dos o tres cupos y tenés que estar ahí para poder ir".

