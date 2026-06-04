La inesperada conexión entre Sanfilippo y Mendoza: su último partido en el Gasómetro fue ante un mendocino

La muerte de José "El Nene" Sanfilippo reavivó innumerables recuerdos de una de las máximas leyendas del fútbol argentino. Dueño de una personalidad única y goleador histórico de San Lorenzo, dejó una huella imborrable en Boedo. Pero existe un dato poco conocido que conecta directamente su historia con Mendoza.

El último partido oficial que Sanfilippo disputó en el Viejo Gasómetro fue frente a San Martín de Mendoza. Ese día Sanfilippo fue reemplazo a los 60 minutos por Sergio Villar.

Aquel encuentro se jugó el 1 de diciembre de 1972 por la fecha 11 del Torneo Nacional. En el estadio de Avenida La Plata, San Lorenzo venció 3 a 0 al conjunto chacarero en un partido que con el paso de los años adquirió un valor histórico inesperado.

Nadie imaginaba aquella noche que sería la última vez que el "Nene" jugaría oficialmente en el estadio que lo había convertido en ídolo. Sanfilippo, que había regresado al club para integrar el recordado equipo bicampeón de 1972, tuvo allí su despedida oficial de la cancha donde construyó gran parte de su leyenda.

El destino quiso que el rival fuera San Martín de Mendoza, uno de los equipos protagonistas de aquel Nacional de 1972. El Chacarero realizó una campaña histórica y finalizó cuarto en su zona, detrás de San Lorenzo, River y Vélez, dejando una marca imborrable para el fútbol mendocino.

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El verdadero último partido oficial

Aunque el encuentro frente a San Martín de Mendoza quedó registrado como su despedida oficial del Gasómetro, no fue el último partido de su carrera profesional.

Dieciséis días después, el 17 de diciembre de 1972, San Lorenzo enfrentó a River Plate en la final del Torneo Nacional. El partido se disputó en el estadio José Amalfitani y el Ciclón se impuso por 1 a 0 para consagrarse campeón. Aquella noche significó la última presentación oficial de Sanfilippo como futbolista profesional.

Curiosamente, el último encuentro oficial del "Nene" no fue en Boedo, ni tampoco en el Monumental, sino en Vélez, donde San Lorenzo celebró uno de los títulos más importantes de su historia.

Sin embargo, para Mendoza quedó un lugar especial en la historia. Porque el último partido oficial de José Sanfilippo en el Viejo Gasómetro tuvo enfrente a San Martín de Mendoza, un dato que une para siempre a una leyenda del fútbol argentino con uno de los clubes más tradicionales de la provincia.