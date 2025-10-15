¡La película del ascenso! El emotivo video que publicó Gimnasia en sus redes sociales

Las cuentas oficiales de Gimnasia y Esgrima publicaron un emotivo video con la película de la final ante Deportivo Madryn. ¡No te lo podés perder!

Miles de hinchas mensanas acompañaron al equipo de Ariel Broggi y no pararon de cantar y de emocionarse desde muy temprano, cuando llegaron al estadio, hasta casi una hora después de que terminó el partido, cuando se acabaron los festejos en el escenario del partido.

La final fue de película, el logro fue espectacular y la fiesta, fantástica. El hincha mensana vivió una jornada que quedará en la memoria de cada uno de los que se hizo presente en Capital Federal, y de los que no pudieron ir y se quedaron alentando desde casa.

Todo esto se ve reflejado en un video muy emotivo que publicó la cuenta oficial de Gimnasia en sus redes sociales. "Un instante eterno. Un ascenso para siempre", reza el texto que acompaña las imágenes.