¡Gimnasia, de Primera! Los elogios de una pieza clave del ascenso a la gestión de Ariel Broggi

Gimnasia y Esgrima consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino el pasado sábado, tras derrotar en la final de la Primera Nacional a Deportivo Madryn en el estadio de Platense. El Lobo fue el mejor del torneo y se quedó con el merecido premio tras un encuentro espectacular que tuvo de todo.

Uno de los protagonistas del juego, y de toda la temporada, fue Fermín Antonini , el volante que ya tiene varias finales y tres ascensos a Primera (Sarmiento, Riestra y ahora el Lobo).

Antonini habló de la final y de las sensaciones que se vivieron en la final y contó: "Fue una mezcla de emociones y sensaciones terribles en minutos, porque estábamos a dos minutos de perder otra vez otra final, porque en mi caso me tocó jugar con Gimnasia el año pasado con San Martín de San Juan. Fue de película. Empezó con sol, terminó con lluvia, y cómo se dio el partido además, los penales. Fue una alegría enorme".

Por otro lado, el volante del Lobo destacó la particular gestión de Ariel Broggi , DT blanquinegro, que terminó dándole el toque final a un gran plantel para conquistar el ascenso y comentó: "Ariel me dio mucha confianza en lo personal. A mí no me había tocado jugar cuando empezó el torneo. Él nos generó esa confianza cuando llegó y esa ilusión de poder ir a concretar este título tan significante para Gimnasia. Generó una competencia interna muy buena y eso se vio reflejado en los últimos partidos, incluso en la final. Desde que llegó él creo que nunca repetimos equipo y eso habla bien de la competencia interna que hay en el grupo, porque sabíamos que teníamos un gran equipo. Desde lo humano, a mi me ha tocado vivir distintas situaciones y le agradezco mucho a él".

Y continuó al respecto: "Creo que la competencia interna es fundamental, y que estemos todos preparados para llegar a la última instancia de esta manera para mi es clave, más que nada en los torneos tan duros como la Primera Nacional. Genera que hasta el último día estás con la ilusión de poder jugar. Hablamos internamente con los chicos que era fundamental llegar bien desde lo físico para estar todos a disposición y así fue. Es una ventaja muy grande porque es un torneo muy duro yu hay un desgaste muy grande".

Fermin Antonini Jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2) Marcos Garcia / MDZ

Asimismo, se refirió a los merecimientos del Lobo para quedarse con el título y sentenció: "Fuimos el equipo más regular, mantuvimos un equilibrio. Obviamente sufrimos algunas derrotas pero nos pudimos reponer ante eso y fuimos siempre protagonistas".

En la inevitable comparación entre Ezequiel Medrán y Ariel Broggi, Antonini manifestó: "A Ezequiel y a su cuerpo técnico hay que agradecerle también. Estuvimos un año y medio con él, fue un proceso bastante largo en el que se llegó a una final también, pero con su llegada, Ariel nos dio mucha confianza a muchos que no veníamos teniendo tanta participación y para mi en algunos aspectos de gestión fue muy positivo".

"Habíamos hecho un torneo espectacular. Sabíamos que todos los partidos importantes en los que teníamos que dar el golpe, lo dimos. Es una muestra de lo que fue el torneo. Las finales son partidos aparte pero sabíamos en todo el momento que la íbamos a ganar", explicó, además, el ex Sarmiento de Junín y Deportivo Riestra.

Por otro lado, elogió el trabajo de Joaquín Sastre como manager del club y expresó: "Más allá de lo futbolístico, la llegada de Joaquín nos dio mucho también en lo humano, tuvo mucho que ver con mucho de nosotros que durante el año hemos pasado distintas situaciones y él fue parte de todo esto".

