Tragedia en San Luis: el dolor de los hinchas y amigos por los fallecidos al volver del ascenso de Gimnasia

La vuelta de miles de hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza , tras conseguir el ascenso a primera, terminó teniendo un gusto amargo tras conocerse el accidente mortal en la provincia de San Luis, donde un joven de 18 años y un bebe de tan solo 2 meses perdieron la vida.

El mayor de edad era Lautaro Godoy, quien con tan solo 18 años ya era una persona habitual en la hinchada del Lobo. Por medio de las redes sociales, sus amigos y familia, al igual que el club que tanto amaba, lo despidieron con sentidos mensajes.

Una vez trascendió la noticia, las redes del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza compartieron las siguientes palabras lamentando el fallecimiento de Lautaro y su sobrino: "Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrino, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares, allegados y amigos en este difícil momento".

En los comentarios de esta publicación, entre cientos de mensajes de hinchas de varios clubes lamentando la noticia, había algunos comentarios de jóvenes allegados a Godoy.

"Ayer estuvimos en la previa compartiendo unos tragos lautí. Qué triste noticia hermano. QEPD campeón", fue una de las primeras respuestas de amigos de la víctima, acompañada de una foto junto con Godoy en las horas previas al partido decisivo.

Una joven, presuntamente la pareja de la víctima, escribió un sentido mensaje dedicado a Godoy, con una foto del mismo de fondo. En este posteó la joven escribió: "Decime que es mentira por favor. Mi rey. Decime que vos no loco, ¿por qué vos? Te me fuiste siendo feliz, de primera. Te amo, amor mío".

Otro de sus amigos, también hincha del club mendocino, escribió que "si hubiera sabido que el ascenso a primera nos iba a salir tan caro, hubiera preferido 30 años más en el nacional".

La otra victima, un bebe de 2 meses

Además de Lautaro, el siniestro significó la muerte de un bebe de 2 meses, sobrino del joven fallecido. La muerte del menor, identificado como Demian Godoy, también fue lamentada por los hinchas del Lobo mendocino, y su foto recorrió las redes entre mensajes y posteos de dolo por la noticia.

El fatal accidente

Un hecho sucedió el domingo, a minutos de las 16, cuando en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis, un Honda Fit, en el que viajaba una familia de cinco mendocinos, volcó sobre el kilómetro 827 de la vía.

Además de los fallecidos, dos mujeres, una de 23 y otra de 40 años, y un hombre de 44 años, recibieron heridas y tuvieron que ser trasladados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

El auto donde viajaban quedó totalmente tendido sobre la banquina. De momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro, pero se decidió tomar muestras de sangre del hombre de 44 años, quien conducía el rodado, para determinar si este llevaba alcohol en sangre.