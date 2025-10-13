Terror en La Plata: un adolescente apuñaló al novio de su madre para defenderla de un ataque

El domingo por la noche, un adolescente de 16 años fue detenido en La Plata tras asesinar a puñaladas al novio de su mamá, por defenderla en medio de un violento ataque por parte del sujeto.

De acuerdo con las autoridades, el terrible hecho ocurrió el domingo en una vivienda de la calle 517, entre 116 y 117, en el barrio platense de Tolosa.

Las fuentes policiales dieron con el caso al atender un llamado anónimo en el que alertaban la presencia de un hombre fallecido en medio de la calle. Fue así que, rápidamente, los efectivos se trasladaron al lugar de los hechos y encontraron el cadáver de Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años , tendido sobre la calzada con una herida de arma blanca en el pecho. Enseguida, los médicos del SAME, a cargo del Dr. Rodríguez Arias, constataron el deceso del hombre en el lugar.

Minutos más tarde de lo ocurrido, se presentó de forma espontánea en la comisaría platense , Romina Alejandra Agüero , de 35 años, acompañada por su hijo identificado con las iniciales B.A.A., de 16. Allí, el joven admitió haber intervenido en defensa de su madre durante una pelea con Farías .

Según el relato recogido por la Fiscalía, el hombre habría irrumpido en el domicilio con intenciones de agredir a su expareja, portando un cuchillo y amenazándola.

Qué elementos incautaron en el lugar de los hechos

En el lugar se secuestraron dos elementos cortantes: una cuchilla y un tramontina. Ambos presentaban restos hemáticos, constataron los peritos. Por disposición de la Fiscalía del Menor Nº 1, a cargo de la fiscal Sabrina Cladera, el joven fue detenido y la causa fue caratulada como homicidio.

Los antecedentes penales del hombre asesinado

La víctima, Fabián Héctor Celestino Farías, presentaba antecedentes judiciales por delitos de distinta naturaleza y con múltiples ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre las causas registradas figuran investigaciones por violencia familiar, lesiones, robo agravado y tentativa de homicidio. Los registros mencionan internaciones o pasos por las Unidades Penales 1 de Olmos, 9 de La Plata y 24 de Florencio Varela.

El historial judicial de Farías incluye actuaciones anteriores con fechas registradas en distintas oficinas del fuero local y federal, entre las que se citan ingresos y salidas del sistema penitenciario y causas por hechos con armas. Su última intervención judicial, según los registros incluidos en la causa vigente, corresponde al año 2025 y guarda relación con una denuncia por violencia familiar tramitada en el Juzgado de Paz de Ensenada.