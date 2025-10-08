El encantador pueblo de San Luis perfecto para una escapada en el fin de semana largo

Rodeado de naturaleza y tradición, este pueblo de San Luis ofrece el descanso perfecto para el fin de semana largo de diciembre, con paisajes únicos y huellas históricas.

San Francisco del Monte de Oro, el pintoresco pueblo sanluiseño que combina historia, sierras y ríos, es uno de los destinos más elegidos para el fin de semana largo de octubre.

Las escapadas defin de semana largo continúan siendo tendencia entre los viajeros argentinos. El feriado del viernes 10 de octubre ofrece una nueva oportunidad para hacer un viaje corto y recargar energías antes de que termine el año. En las sierras de San Luis, entre paisajes encantadores, se encuentra un pueblo tranquilo y pintoresco que vale la pena conocer.

Al pie de la falda occidental de las sierras de San Luis y a solo 110 kilómetros de la Ciudad Capital, se esconde San Francisco del Monte de Oro, un destino que atrapa a quienes lo visitan. Su paisaje combina valles, ríos, arroyos, quebradas, capillas históricas, casonas, senderos, saltos de agua y el imponente Dique Las Palmeras. Sin duda, es un lugar perfecto para desconectarse de la rutina por unos días.

image San Francisco se caracteriza por sus altísimas palmeras. Turismo San Luis Pero no solo su naturaleza llama la atención: este pueblo también es cuna de la educación argentina. En San Francisco se encuentra la primera escuela creada por Domingo Faustino Sarmiento, declarada Monumento Histórico Nacional. En 1825, cuando apenas tenía 15 años, Sarmiento enseñaba en esta escuela de adobe y techo de paja a los habitantes del lugar. Hoy, el solar conserva un museo y una biblioteca con documentos históricos.

Qué ver en este pueblo Además de su valor histórico, San Francisco del Monte de Oro deslumbra por sus entornos naturales: ríos cristalinos, saltos de agua impactantes, palmeras Caranday, las azules aguas del Dique Las Palmeras y los miradores del Camino del Oro.

image Cerca del pueblo hay una gran cantidad de atractivos naturales para conocer. Turismo San Luis El Dique Las Palmeras es uno de los grandes atractivos del pueblo. Con una superficie de 186 hectáreas, ofrece el marco ideal para practicar deportes acuáticos, trekking, caminatas o avistaje de aves. También se puede visitar el Salto Escondido, ubicado a 12 kilómetros de la localidad por la Ruta 9, en dirección a Rodeo de las Gallinas. Desde allí, una caminata de media hora en descenso lleva hasta Río Hondo, punto de partida de un recorrido de tres horas hasta el salto principal: una cascada de 70 metros de altura y una olla de color verde esmeralda.