El héroe del ascenso de Gimnasia y una emotiva anécdota con su familia tras la final

La gran figura de la final entre Gimnasia y Deportivo Madryn, que le dio el ascenso al Lobo, contó las emociones de su hija durante el partido.

El ascenso de Gimnasia y Esgrima tuvo muchos héroes, pero hay uno que escaló al primer lugar del podio luego de la tanda de penales que le dio al Lobo el título y el pasaje a la Primera División. Se trata de César Rigamonti, el arquero que tapó dos penales y vio como se desviaba el tercero bajo la lluvia en el estadio Ciudad de Vicente López.

Rigamonti, que alternó en el arco del conjunto mensana con Lautaro Petruchi, pero que terminó siendo el arquero titular en la final con Deportivo Madryn, brindó una entrevista en la que contó una particular y emotiva anécdota con su familia, luego del ascenso del Lobo.

El ex arquero de Vélez Sarsfield y de Belgrano de Córdoba, entre otros equipos, en una entrevista con ESPN, expresó: "Este año ha sido atípito para nosotros como familia, porque siempre hemos estado juntos, siempre nos hemos acompañado, pero las nenas crecen y con la escolaridad y todo se hace más complicado mover la familia. Decidimos esta vez estar a la distancia. Ella cumplió los años el 9 pero el 14 se lo festejamos. Le había prometido que jugábamos la final, la ganábamos y tenía que ir".

cesar rigamonti César Rigamonti, el arquero del ascenso del Lobo. Prensa Gimnasia y Esgrima Al mismo tiempo, continuó: "Cuando hace el gol Madryn, mi esposa me cuenta que se larga a llorar Bianca, mi hija más grande, y me contó que lloraba muy angustiada. Y ella le dijo: 'No te pongas así, que lo vamos a dar vuelta'. Y la nena le respondió: 'Es que no lloro por el resultado, lloro porque papá se va a demorar más en volver a casa'".

"Me cuenta eso y cuando entran a la cancha después a los festejos lloraba también desconsolada de felicidad porque al final iba a estar y se iba a dar la vuelta a casa. Fue un año duro pero tengo una familia en la que me apoyo mucho, mi esposa es de fierro y la verdad que le ha tocado atravesar momentos muy duros. Son un pilar fundamental para que un futbolista se desarrolle", expresó el futbolista de 38 años.