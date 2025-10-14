Federal A: los finalistas y cómo sigue el torneo en el que los mendocinos ya quedaron afuera

Se terminó de cerrar el mapa rumbo al ascenso en el Torneo Federal A 2025 : Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela serán los finalistas que lucharán por el primer boleto a la Primera Nacional , en un partido decisivo que se jugará el domingo 19 de octubre a las 16 en el Estadio Único de San Nicolás .

En caso de empate en los 90 minutos, el ascenso se definirá por penales, cada club dispondrá de 5.000 entradas para sus hinchadas, con sectores asignados y venta anticipada para evitar aglomeraciones el mismo día del encuentro.

El ganador de la serie entre Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela tendrá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y el perdedor no queda eliminado, sino que ingresará a la Reválida para seguir luchando por el segundo ascenso.

La definición promete ser apasionante: por un lado, Atlético de Rafaela busca volver rápidamente a la división donde fue protagonista durante largo tiempo, y por el otro, Ciudad de Bolívar intentará lograr un hito histórico, dado que nunca vivió el salto a la Primera Nacional .

El mecanismo del torneo también dejó definidas las series de la Tercera Etapa de la Reválida por el segundo ascenso. Los enfrentamientos configurados son:

Sportivo Belgrano vs Guillermo Brown

Argentino de Monte Maíz vs Douglas Haig

Olimpo vs Kimberley

Gimnasia de Chivilcoy vs Juventud Antoniana

San Martín de Formosa vs Costa Brava

Deportivo Rincón vs 9 de Julio de Rafaela

Sarmiento de La Banda vs Sportivo Atenas

Estas llaves se disputarán a ida y vuelta el 19 de octubre (ida) y el 2 de noviembre (vuelta), con definición de local ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la fase regular en caso de empate global.

Los mendocinos, afuera

Los mendocinos que arrancaron el certamen fueron Atlético San Mafrtín, Huracán Las Heras y Gutiérrez. El Chacarero fue el que más lejos llegó. Fue eliminado en la etapa dos de la Reválida, luego de dos empates con Sarmiento de La Banda, 0 a 0 de local, y 1 a 1 de visitante.

Mientras tanto, el Globo no clasificó a esa etapa, ya que terminó fuera de la zona de clasificación en la etapa uno.

Por su parte, Gutiérrez fue uno de los peores equipos del campeonato y perdió la categoría en un año con muchos problemas institucionales.