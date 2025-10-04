San Martín no pudo de local y ahora deberá buscar la clasificación en Santiago del Estero
El Atlético San Martín apenas igualó con Sarmiento de la Banda y ahora deberá ganar en Santiago del Estero si quiere avanzar de fase en el Federal A.
El Atlético San Martín dejó pasar la chance y no pudo aprovechar la localía en el encuentro de ida de la segunda etapa de la Fase Reválida del Torneo Federal A, tras igualar sin goles en su estadio ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
El Chacarero, que fue acompañado por un buen marco de público en La Guarida, intentó pero se quedó con las ganas ante los santiagueños, que se llevaron un gran resultado para su provincia, teniendo en cuenta que cuentan con ventaja deportiva.
Te Podría Interesar
La llave se definirá el próximo fin de semana, con fecha y hora a confirmar, en el estadio de Sarmiento.
Los locales contarán con ventaja deportiva por haber llegado a esta instancia desde la Zona Campeonato, y luego de no haber clasificado entre los 4 mejores de su grupo.
Mientras tanto, el Chacarero se metió tercero en su grupo, en la primera etapa de la Reválida y por eso clasificó y se ganó la chance de avanzar a esta instancia.
San Martín tiene que ganar sí o sí de visitante, sino se despedirá del torneo hasta el próximo año.
Los 12 partidos de la segunda etapa de la Reválida del Federal A
Viernes 3 de octubre
- Kimberley de Mar del Plata 1 - Cipolletti 0
- Sarmiento de Resistencia 0 - Atenas de Río Cuarto 1
- San Martín 0 - Sarmiento de La Banda 0
Domingo 5 de octubre
- 15 - Bartolomé Mitre vs. Costa Brava
- 15 - Germinal de Rawson vs. 9 de Julio de Rafaela
- 15 - Sol de Mayo vs. San Martín de Formosa
- 15.30 - Guillermo Brown vs. Villa Mitre
- 16 - El Linqueño vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- 16 - Sportivo Las Parejas vs Deportivo Rincón
- 16.15 - Juventud Unida de San Luis vs. Olimpo (BB)
- 16.30 - Douglas Haig vs. Independiente de Chivilcoy
- 18 - Boca Unidos vs. Juventud Antoniana
Las semifinales por el primer ascenso
Domingo 5 de octubre
- 15.30 - Ciudad Bolívar vs. Argentino de Monte Maiz
- 17.30 - Atlético de Rafaela vs. Sportivo Belgrano