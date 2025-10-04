San Martín no pudo de local y ahora deberá buscar la clasificación en Santiago del Estero

El Atlético San Martín dejó pasar la chance y no pudo aprovechar la localía en el encuentro de ida de la segunda etapa de la Fase Reválida del Torneo Federal A , tras igualar sin goles en su estadio ante Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero .

El Chacarero , que fue acompañado por un buen marco de público en La Guarida, intentó pero se quedó con las ganas ante los santiagueños, que se llevaron un gran resultado para su provincia, teniendo en cuenta que cuentan con ventaja deportiva.

La llave se definirá el próximo fin de semana, con fecha y hora a confirmar, en el estadio de Sarmiento .

’ | Empate 0 a 0 para San Martín en condición de local. Ahora, el Chacarero se prepara para la revancha del fin de semana en Santiago del Estero. ¡Vamos, San Martín! #SanMartín 0 - 0 Sarmiento (LB) #SiempreChacarero #FederalA pic.twitter.com/i3MMqyhk7A

Los locales contarán con ventaja deportiva por haber llegado a esta instancia desde la Zona Campeonato, y luego de no haber clasificado entre los 4 mejores de su grupo.

Mientras tanto, el Chacarero se metió tercero en su grupo, en la primera etapa de la Reválida y por eso clasificó y se ganó la chance de avanzar a esta instancia.

San Martín tiene que ganar sí o sí de visitante, sino se despedirá del torneo hasta el próximo año.

Los 12 partidos de la segunda etapa de la Reválida del Federal A

Viernes 3 de octubre

Kimberley de Mar del Plata 1 - Cipolletti 0

Sarmiento de Resistencia 0 - Atenas de Río Cuarto 1

San Martín 0 - Sarmiento de La Banda 0

Domingo 5 de octubre

15 - Bartolomé Mitre vs. Costa Brava

15 - Germinal de Rawson vs. 9 de Julio de Rafaela

15 - Sol de Mayo vs. San Martín de Formosa

15.30 - Guillermo Brown vs. Villa Mitre

16 - El Linqueño vs Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

16 - Sportivo Las Parejas vs Deportivo Rincón

16.15 - Juventud Unida de San Luis vs. Olimpo (BB)

16.30 - Douglas Haig vs. Independiente de Chivilcoy

18 - Boca Unidos vs. Juventud Antoniana

Las semifinales por el primer ascenso

Domingo 5 de octubre