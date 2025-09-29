San Martín: comenzó la refuncionalización de las primeras cuadras del Parque Sarmiento

Las obras en el Parque Sarmiento forman parte de un ambicioso plan de mejora urbana que tiene el municipio de San Martín y busca transformar este lugar en un punto de encuentro multifuncional, accesible e inclusivo para todos los vecinos.

Con un compendio de mejoras que incluye parquizados en Ruta Provincial 50, la remodelación de la Terminal de Ómnibus Gobernador Santiago Felipe Llaver y un sistema de iluminación Led en las calles, se piensa esta refuncionalización integral del Parque Sarmiento .

“El proyecto contempla la intervención de tres cuadras consecutivas del parque, comenzando desde la recientemente renovada terminal de ómnibus. Cada cuadra tendrá una temática específica, pensada para diversificar los usos del espacio público y atender distintas necesidades de la comunidad”, explica Jesús Da Prá, secretario de Obras y Servicios Públicos de San Martín .

La primera cuadra, ubicada entre avenida Tucumán y calle Alsina, está siendo acondicionada como un espacio recreativo para la infancia. Allí se instalarán juegos infantiles modernos, sectores de descanso y zonas verdes que permitirán a las familias disfrutar del aire libre. Esta etapa ya cuenta con un 25% de avance y una inversión prevista superior a los 520 millones de pesos.

Pista de salud

La segunda cuadra, que se extiende desde Alsina hasta Pueyrredón, estará orientada al cuidado de la salud. En esta zona se construye una pista para actividades físicas, con equipamiento para realizar ejercicios al aire libre. Esta parte del proyecto lleva un 12% de ejecución y una inversión estimada en más de 440 millones de pesos.

Área mercante

En cuanto a la tercera cuadra, aún se encuentra en etapa de planificación. Aunque no se ha lanzado el proceso licitatorio, se anticipó que el enfoque será social y cultural. Se prevé la construcción de espacios para ferias de artesanos, donde emprendedores locales podrán exhibir y comercializar sus productos, especialmente los fines de semana.

Estas obras se enmarcan en una estrategia integral de renovación urbana impulsada por la Municipalidad de General San Martín, que busca jerarquizar y revitalizar espacios públicos estratégicos. A su vez, el proyecto incluye la instalación de nuevos sanitarios públicos ya habilitados, que mejoran la infraestructura general del parque.

“Con esta intervención, el parque Sarmiento se encamina a convertirse en un espacio verde renovado, con propuestas inclusivas para todas las edades y actividades, reforzando su valor como lugar de encuentro y recreación para la comunidad sanmartiniana”, manifestó el intendente Raúl Rufeil, al ser consultado por esta importante refuncionalización. de San Martín