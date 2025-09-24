Luján es Tradición: comenzó el operativo de control para el desfile tradicionalista

El Municipio de Luján, en conjunto con organizaciones tradicionalistas, se prepara para una nueva edición del evento “Luján es Tradición ”, que se desarrollará el próximo domingo 28 de septiembre de 2025.

Concebida como un homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján, la jornada tendrá comienzo a las 9:30 horas con la bendición de banderines de las agrupaciones en el palco oficial, que estará ubicado en avenida Nuestra Señora de Luján, a metros de la Basílica Nacional.

Luego se pondrá en marcha el acto protocolar y la recreación del Milagro de la Virgen. Se realizará el baile de Pericón Nacional frente al palco oficial para luego dar inicio al desfile de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos.

Desde el 2021 el Municipio prohibió la circulación y permanencia en el Partido de Luján tanto de carros tirados a caballo como de jinetes montados. Desde ese entonces, solo tienen permitido participar del desfile los grupos organizados por centros tradicionalistas, en coordinación con el Municipio.

En este sentido, distintas leyes provinciales, nacionales y locales regulan esta situación y establecen penas para quienes maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

Para garantizar el cumplimiento de estas normativas, se está desplegando un importante operativo de seguridad en todos los accesos al distrito, articulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y otros organismos provinciales y municipales.

Durante el desfile tradicionalista se establecerán Corredores Seguros con control veterinario de los animales que ingresen a la ciudad, donde se verificarán los formularios de inscripción y los certificados sanitarios de los equinos.

Transporte público

Desde las 6 horas del domingo, las líneas que ingresen a la ciudad por avenida Nuestra Señora de Luján trasladarán sus paradas. Las empresas de corta y media distancia operarán desde y hasta Humberto Primo y avenida Carlos Pellegrini. Las empresas de larga distancia tendrán parada en la dársena de avenida Carlos Pellegrini, sobre el Parque San Martín. Por último, las empresas locales tendrán su parada en la esquina de Humberto e Ituzaingó. Además, las inmediaciones del desfile estarán cerradas al tránsito vehicular.