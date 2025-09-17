Tenía un gran expediente criminal y fue detenido tras robar una maderera en Luján de Cuyo

Gracias al testimonio de los vecinos y las cámaras de seguridad, se logró detener a un delincuente que robó una maderera de Luján.

Durante la noche de este martes se concretó la detención de un delincuente luego de robar una maderera ubicada sobre el Acceso Sur en Luján de Cuyo. Fuentes policiales informaron que el malviviente cuenta con un extenso prontuario delictivo, que incluye delitos como amenazas y abuso sexual.

El hecho tuvo lugar en el comercio Misionero V pasadas las 20, donde testigos relataron que el sujeto salió del local con un carrito cargando varios elementos robados.

La detención en Luján Al ser alertados por la línea de emergencias 911, los efectivos de la Comisaria 47° se presentaron en el lugar y a partir de las descripciones de los testigos y lo grabado por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), se logró interceptar al sospechoso.

Tras detener al hombre, los uniformados se encontraron con su gran historial delictivo, el que cuenta con antecedentes por abuso sexual agravado, robos y amenazas.