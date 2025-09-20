La calle de Luján que cambiará su sentido de circulación

La calle que está ubicada a tres cuadras de la plaza departamental tiene actualmente doble circulación, pero pasará a tener sentido único.

Con el objetivo de evitar confusiones y mejorar la fluidez del tránsito, la Municipalidad de Luján por intermedio de su Concejo Delibertante modificó la circulación de una calle ubicada a tres cuadras de la plaza departamental.

Se trata de la calle Patricios, que en el tramo entre Lamadrid y República del Líbano es de doble circulación y pasará a ser de circulación única hacia el norte. Es el mismo sentido, de hecho, que posee esa arteria desde la calle República del Líbano hacia el norte, donde se extiende por al menos 13 cuadras.

La medida fue oficializada por intermedio de la ordenanza 15.018, que en sus justificaciones señala que en la intersección entre Patricios y República del Líbano (donde la calle cambia de sentido) se han registrado numerosos incidentes viales. Y esto sucede -según explican- cuando los conductores que circulan por República del Líbano hacia el oeste giran hacia el sur por calle Patricios, lo cual pasará a estar prohibido.

La calle Patricios cambiará de circulación

"Esta situación genera confusión tanto en conductores como en peatones, incrementando el riesgo de siniestros viales y dificultando la fluidez del tránsito en la zona", señalan. Además, agregaron que la unificación del sentido de circulación permitirá "mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y otorgar mayor previsibilidad a quienes transitan por el sector".