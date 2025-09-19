Atención: aprueban el cambio de circulación en una calle de Luján de Cuyo

La ordenanza establece un solo sentido de circulación de un tramo específico para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito.

El Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo sancionó la Ordenanza Nº 15018, que dispone un cambio en la circulación de la calle Patricios en el tramo comprendido entre Lamadrid y República del Líbano. La medida fue impulsada por el concejal Carlos Sala y publicada este viernes en el Boletín Oficial de Mendoza.

Un cambio para mejorar la seguridad vial De acuerdo con los informes técnicos, la calle Patricios presentaba doble mano en ese sector, mientras que hacia el norte ya funcionaba con sentido único sur-norte. Esta situación generaba confusión en conductores y peatones, y era foco de numerosos incidentes viales, especialmente en la intersección con República del Líbano.

La normativa busca reducir riesgos, otorgar mayor previsibilidad y favorecer la fluidez del tránsito en la zona.

Implementación y señalización del nuevo sentido Según lo dispuesto, el tramo pasará a contar con circulación de único sentido sur-norte, lo que unificará el esquema de tránsito en toda la calle. El Departamento Ejecutivo Municipal será el encargado de disponer la señalización, demarcación y difusión necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida.

Con esta ordenanza, Luján de Cuyo avanza en la reorganización de su tránsito urbano, priorizando la seguridad vial y el ordenamiento de calles clave del departamento. La decisión apunta a mejorar la convivencia en un sector de alto movimiento vehicular y peatonal.