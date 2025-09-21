Siempre a los tropiezos, el horóscopo reveló los cuatro signos zodiacales más torpes y despistados

El horóscopo revela que algunos signos zodiacales no son los más coordinados ni los más atentos. Según la astrología , su torpeza o despiste no es un defecto, sino parte de su encanto: hacen reír, generan ternura y hasta convierten sus errores en anécdotas inolvidables.

Piscis es el más representativo. Este signo zodiacal vive en su propio universo, tan conectado con sus emociones que se olvida de lo que pasa alrededor. Tropiezos, olvidos y distracciones son parte de su día a día.

El horóscopo revela qué signos zodiacales son los más torpes y distraídos.

Sagitario también entra en esta lista. Su energía y entusiasmo lo llevan a actuar antes de pensar. La astrología explica que este signo zodiacal suele meterse en situaciones graciosas porque se deja llevar por el impulso sin medir consecuencias.

Acuario, por su parte, está tan enfocado en ideas y pensamientos abstractos que a menudo se olvida de lo cotidiano. Este signo zodiacal puede perder cosas, llegar tarde o pasar por alto detalles básicos, pero lo hace porque su mente siempre está en otro lado.

Por último, Libra puede parecer despistado porque se distrae analizando posibilidades. El horóscopo muestra que su indecisión lo lleva a olvidarse de lo que tenía entre manos, lo que a menudo lo hace parecer torpe sin serlo realmente.

Estos cuatro signos demuestran que la torpeza y el despiste también tienen su lado simpático. La astrología recuerda que, aunque fallen en los detalles, su frescura los convierte en personas inolvidables.