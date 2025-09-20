Horóscopo: los signos zodiacales que nunca cumplen con lo que prometen

El horóscopo muestra que algunos signos zodiacales suelen comprometerse con palabras más que con hechos. Según la astrología, no es maldad, sino su tendencia a entusiasmarse rápido y a perder constancia con la misma velocidad. A veces lo hacen con la mejor intención, pero terminan dejando promesas sin cumplir.

Géminis es uno de ellos. Este signo zodiacal promete con una sonrisa, pero cambia de idea antes de cumplir. Su inestabilidad lo hace quedar mal sin querer y, aunque suele justificarse, la gente a su alrededor puede sentirse confundida por tanta variación.

Horóscopo y promesas que se lleva el viento astrología, horóscopo Según el horóscopo, estos signos se entusiasman más de lo que cumplen. Shutterstock

Sagitario también cae en este patrón. El horóscopo indica que su entusiasmo lo lleva a decir que sí a todo, pero luego se da cuenta de que no puede cumplir con tanto. Es el signo que quiere abarcar más de lo que realmente puede, y aunque no actúe con mala fe, termina quedando como alguien poco confiable.

Piscis es otro ejemplo. La astrología señala que este signo zodiacal promete porque quiere quedar bien y no herir a nadie, pero luego no siempre encuentra la fuerza para cumplir. Su sensibilidad lo hace querer agradar, pero la realidad le exige más de lo que a veces puede dar.