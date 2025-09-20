Horóscopo: si quieres una persona elegante a tu lado, este es el signo del zodiaco que te hará destacar

La astrología señaló que algunos signos logran destacar por su forma de vestir. Descubre si eres uno de ellos.

El horóscopo señaló a algunos signos del zodiaco como los más elegantes. Ellos saben llamar la atención por su forma de vestir. Son cuidadosos con las prendas que compran, siempre optan por colores neutros que demuestren lujo y jamás verás un botón salido de sus camisas. A continuación te contamos cuáles son.

Esto es lo que reveló el horóscopo El primero de ellos es Aries. Ellos fueron señalados por la astrología como los cazadores de tendencias. Un Aries adora experimentar y ese deseo se traslada a su estilo. No tiene miedo a destacar con colores fuertes, chaquetas con diseños llamativos o un traje con pequeños detalles.

Según el horóscopo, la elegancia es innata para estos signso del zodiaco.

Leo tiene un brillo natural que lo ayuda a destacar. Sin embargo, cuando escoge sus prendas deslumbra a todo el mundo. Leo adora el glamour y ser el centro de atención. Pero eso no quiere decir que utilice colores chillones o brillos en sus prendas, sino que se roba las miradas de todos con su estilo minimalista.

Libra es el signo del equilibrio por lo que su estilo incorpora las tendencias del momento pero con elegancia. Regido por Venus, este signo del zodiaco adora la belleza y hará todo lo posible para recibir elogios. Libra tiene el poder de combinar hasta la funda de su celular y hacer que parezca algo natural.