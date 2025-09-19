Reabrieron una concurrida calle de Ciudad tras las obras de reasfaltado

La Ciudad de Mendoza informó que quedó nuevamente habilitado al tránsito vehicular un tramo que se encontraba en obra.

La arteria fue repavimentada en el marco del Plan de Obras Urbanas que ejecuta la comuna.

La Ciudad de Mendoza informó que quedó nuevamente habilitada al tránsito vehicular la calle Martín Zapata, en el tramo comprendido entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer. El sector fue reasfaltado como parte del Plan de Obras Urbanas que lleva adelante la comuna.

Plan de obras en la Ciudad de Mendoza Este programa contempla la reconstrucción de calles y veredas, así como el mantenimiento y mejora de espacios públicos en diferentes puntos de la capital mendocina. El objetivo es optimizar la transitabilidad y la seguridad vial, siguiendo un cronograma de trabajos estratégicos.

En este marco, el Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles prevé la repavimentación de más de 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras, con una inversión municipal que busca potenciar la circulación en sectores de alto tránsito.

Calles ya renovadas y próximas intervenciones La iniciativa incluye la recuperación de calles en asfalto, organizadas en tres cuadrantes que abarcan todas las seccionales de la Ciudad. Entre las arterias ya intervenidas se encuentran Gutiérrez (de Belgrano a San Martín), Montevideo (de San Martín a Chile) y avenida España (de Yrigoyen a Santa Cruz), además de otros tramos estratégicos.

Con este tipo de acciones, la Ciudad de Mendoza busca consolidarse como una comuna modelo, mediante políticas urbanas sostenidas que impactan en la movilidad, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos. La planificación, la inversión continua y el compromiso con la accesibilidad son ejes centrales de la gestión municipal.