Obras, cortes y desvíos: el laberinto diario del tránsito en Ciudad

La Ciudad de Mendoza se volvió un laberinto dinámico, donde las "trampas" para el tránsito cambian y se vuelven difíciles de entender. La Municipalidad ejecuta un plan integral de obras de repavimentación y mejoras urbanas que promete 143 cuadras renovadas en el plazo de un año. Sin embargo, para automovilistas, peatones y comerciantes, el presente se traduce en un escenario de cortes , desvíos inesperados y quejas sobre un tránsito que definen como “caótico”. Nadie se queja de las obras, pero todos sufren las consecuencias de los cortes abruptos y en simultáneo.

Los cierres de calles por obras de asfalto, reparaciones de losas y poda de árboles se repiten en distintos puntos de la Ciudad, especialmente en la Quinta Sección y el Microcentro. Podemos ver cortes en Martín Zapata entre Rodríguez y Olascoaga , en Agustín Álvarez entre Olascoaga y Granaderos como así también en la misma Agustín Álvarez entre Martínez de Rosas y Paso de los Andes . A ello se agregan trabajos en Videla Castillo -entre Ayacucho y Santa Fé - así como restricciones permanentes en calles estratégicas como Sarmiento y Avenida Godoy Cruz , cuya reapertura definitiva está prevista para diciembre.

Los cortes reavivan algunos problemas habituales en el tránsito de la Ciudad, como las pocas conexiones fluidas entre en Este y el Oeste. Por eso, por ejemplo, al cortarse alguna calle que va en ese sentido, se saturan las que son perpendiculares por la gran cantidad de vehículos que buscan alternativas de "escape" hacia su destino. Por eso Paso de los Andes, Olascoaga, Rodríguez se saturan. También las que van de Este a Oeste y aún no se cortan, como Arístides Villanueva. En horas pico, la Quinta se volvió un caos similar al del microcentro. Desde la comuna reconocen las consecuencias, pero piden paciencia.

Para los comercios de la zona, la situación es un desafío constante. En una vinoteca de calle Sarmiento , explicaron que la circulación de clientes se redujo, pero no desapareció: “Hemos notado que ha bajado bastante porque no pasan los autos, pero tampoco es un impedimento. La gente sigue pasando, sobre todo caminando. El problema es que esto empezó en julio y nos dijeron que iba a durar un mes y medio. Ahora hablan de diciembre. Se hace largo”, relató una trabajadora del local.

En el sector gastronómico la percepción es más crítica. “Mucha gente llega, se encuentra todo cortado y busca calles aledañas. Es un lío todos los días, entre podas y arreglos. Pedimos paciencia a los clientes, porque hasta que terminen no queda otra”, señaló el encargado de un conocido restaurante. También remarcó que la imposibilidad de usar veredas por polvo, ruidos y ocupación de maquinaria complica uno de los principales atractivos del sector: las mesas al aire libre.

godoy-cruz Av Godoy Cruz.

Usuarios que se sienten atrapados

El malestar de conductores se refleja en las redes y en la calle. “Las dejan habilitadas pero en pésimo estado, como pasa en Martín Zapata, Rufino Ortega y Tiburcio Benegas. Es un desastre. Además no avisan con tiempo: te topás con el corte cuando ya no podés avanzar”, reclamó un automovilista.

Algunos apuntan a los plazos de obra: “Está bien que arreglen, pero tardan demasiado. No puede ser que cada intervención dure meses y mientras tanto el tránsito sea un caos”. Otros expresan malestar por demorar tanto tiempo en llegar de un punto a otro: "Vivo casi a la misma altura del trabajo pero en Guaymallén. Llego derecho. Sin embargo, perdí mucho tiempo dando vueltas con los desvíos. Me tuve que ir hacia el Parque San Martín y desde ahí bajar hacia el este".

cortes de calle ciudad de mendoza obras-3 Rodrigo D'Angelo / MDZ

La versión oficial

Desde la Municipalidad, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, Eva González, aseguró que el plan de reconstrucción abarca 143 cuadras y que la inversión ronda los 4.900 millones de pesos. Recordó que la obra comenzó en mayo con un plan de 365 días, con tareas de asfalto, reparación de losas y veredas.

Calle Belgrano: caos vehicular en el microcentro mendocino. Foto: Alf Ponce / MDZ Calle Belgrano: caos vehicular en el microcentro mendocino. Foto: Alf Ponce / MDZ

“Pedimos paciencia. Sabemos que es incómodo llegar a una esquina y tener que desviarse, pero las calles quedan mucho mejor y seguras para todos. Por la noche estamos haciendo bacheo y pintura vial para acelerar los tiempos, aunque hay tareas, como la poda, que sólo pueden hacerse de día”, afirmó González.

Un tránsito entre la urgencia y la promesa

El contraste es claro: mientras el municipio defiende la necesidad de un plan integral que transformará la circulación en la Ciudad, conductores y comerciantes lidian a diario con calles cerradas, desvíos improvisados, polvo y ruido. Entre las quejas se repite una misma palabra: paciencia.

El desafío, mientras tanto, es convivir con un tránsito que, para muchos usuarios, se volvió un laberinto imprevisible.