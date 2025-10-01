Inauguraron la segunda etapa de la escuela municipal de oficios Manuel Belgrano

Quedó hoy inaugurada la segunda etapa de la Escuela Municipal de Oficios Manuel Belgrano , que suma más aulas y espacios para el dictado de las clases. El acto estuvo encabezado por el intendente de Gral. San Martín , Raúl Rufeil; el gobernador, Alfredo Cornejo; el ministro de Educación, Cultura e Infancias y Director General de Escuelas, Tadeo García Salazar, además de otras autoridades provinciales y municipales.

El intendente Rufeil señaló que “inauguramos la segunda etapa y ya estamos construyendo la tercera, con aulas salones para práctica y estimulación temprana. Los proyectos que encaramos deben emanar de las necesidades concretas de los vecinos y la posibilidad de capacitarse en oficios con rápida salida laboral era un pedido concreto de la gente”.

El gobernador Cornejo expresó que es un proyecto del Municipio, gestionado por el intendente Rufeil y muy bien pensado, que tiene articulación con todos los otros servicios de la provincia. Proyectos tenemos todos, pero esta escuela tiene mucha bajada a tierra, al territorio, a las necesidades y demandas concretas”.

La segunda etapa inaugurada incluye un nuevo laboratorio, aulas adicionales, un salón de usos múltiples y nuevos sanitarios, además de dos aulas específicas: una para formación en gastronomía y otra en estética; también hay dos nuevos galpones para actividades prácticas vinculadas a los rubros de construcción y metalmecánica. El total de la ampliación suma más de 760 metros cuadrados.

Luego del pedido del intendente Rufeil, de concretar un jardín maternal cercano a la Escuela de Oficios, el ministro de Educación, Tadeo García Salazar, señaló que “seguramente vamos a iniciar el año que viene la construcción del jardín maternal”.

1001488314

Ya está en proceso la tercera etapa de la Escuela de Oficios Belgrano, que contempla la construcción de una sala de máquinas, más sanitarios y dos nuevos galpones para los talleres de carpintería y electricidad del automotor.

Desde la dirección de Estudios y Proyectos del municipio se están diagramando también la cuarta fase, que sumará 730 metros cuadrados con siete aulas nuevas, sanitarios, y un salón de usos múltiples donde se practicará estimulación temprana, considerando la cercanía con el jardín de infantes y el jardín maternal.

1001488313

Dos convenios con la provincia

La ocasión fue propicia para firmar dos convenios con la provincia: uno para la concreción del re encarpetado asfáltico para las colectoras Norte y Sur de la Ruta 7. El monto aportado por la provincia es de 700 millones de pesos.

1001488312

El otro convenio fue firmado con el Ministerio de Educación Cultura Infancias y DGE para el financiamiento de construcción del predio deportivo Palmira, consistente en la construcción de un polideportivo, pista de atletismo, tribuna, playones deportivos, cancha de fútbol 11, parquización, SUM, iluminación y cierres. Las instalaciones serán utilizadas también por las escuelas cercanas al lugar.