El oro alcanzó los 3.800 dólares y así lo aprovechan los mendocinos

Con el precio del oro en niveles históricos y un mercado que lo posiciona como refugio seguro, cada vez más mendocinos deciden transformar sus ahorros en lingotes. La tendencia crece y tiene en Leiva Joyas , con su salón en el Mendoza Shopping, a uno de sus principales referentes.

La incertidumbre sobre los mercados financieros y la búsqueda de activos estables impulsaron al oro a convertirse en protagonista en las estrategias de inversión . Durante 2025, su cotización internacional alcanzó los 3.800 dólares por onza, consolidando al metal precioso como una de las alternativas más sólidas para resguardar el patrimonio.

En Mendoza, el interés no para de crecer. Inversores pequeños y grandes encuentran en los lingotes un vehículo confiable que combina seguridad con rentabilidad a largo plazo. Ya no se trata solo de grandes capitales: hoy se puede ingresar al mercado del oro con piezas desde apenas 1 gramo, lo que abre la puerta a perfiles diversos de ahorristas.

En este contexto, Leiva Joyas se posiciona como la opción más elegida en la provincia . La joyería cuenta con un catálogo propio de lingotes de 24 kilates, disponibles en presentaciones desde 1 hasta 50 gramos, además de monedas internacionales como el Argentino de Oro o la Libra Esterlina, que permiten diversificar las inversiones.

A los productos se suman beneficios diferenciales: promociones bancarias con cuotas sin interés, posibilidad de pagar en efectivo en pesos o dólares, y un innovador sistema de almacenamiento gratuito, que permite resguardar los lingotes en un espacio seguro y controlado, con acceso digital a través de una app exclusiva.

Oro: una inversión estable y accesible

Desde la empresa aseguran que la tendencia llegó para quedarse. “El oro combina la estabilidad de un activo con la flexibilidad de formatos accesibles. Cada vez más mendocinos descubren que invertir en lingotes es sencillo y les brinda tranquilidad frente a los cambios del mercado”, explican.

Con más de 50 años de trayectoria en el rubro y un su punto publicitario ubicado en Mendoza, Leiva Joyas ofrece no solo productos de calidad, sino también la confianza necesaria para quienes deciden dar el paso hacia una inversión segura.

Los interesados pueden acercarse al salón ubicado en el primer piso del Mendoza Shopping (Av. de Acceso Este 3280, Guaymallén) o realizar sus consultas a través de WhatsApp o en el sitio web oficial de la joyería.